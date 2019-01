Idapiiri ehitustööd saavad tasapisi hoo sisse: kuulutati välja esimene suur hange. Kopp lüüakse maasse ilmselt aasta pärast

Ettevalmistustööd (nt piiririba puhastamine, katselõikude valmistamine ja maade võõrandamine) on käinud juba pikemat aega, nüüd ollakse valmis, et minna edasi hangetega. Just nimelt mitmuses.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) integreeritud piirihalduse büroo juht Egert Belitšev selgitab Delfile, et ehitushanke kõrval tehakse eraldi andmesidehange ja seiretehnika hange. Belitšev lausub, et seire on eraldatud, kuna see võtab aega: on mõttekas välja valida, kui piiritaristu korralikult valmis ja saab tehnika maakeeli öeldes postidele lisada. "Nagu ka tavapärase tehnikaga. Kui ostame praegu uue telefoni, aga vajaks seda mõne aasta pärast, siis tegelikkuses oleks see siis tunduvalt odavam või oleks alternatiivid paremad."

Hanke esimene etapp on 23,5 kilomeetrit. Nn kolmikpunktist (Eesti, Läti, Venemaa) kuni Luhamaa piiripunktini.

PPA

Belitšev viitab, et see on tegelikult üks raskemaid piirkondi. "Seal on alasid, kus ojad, jõed, järved. Ehitamine on keerukas. Ja just seal piirkonnas on tavapärased juhtumid ebaseadusliku piiriületusega," märgib ta.

Soisel pinnasel on ehitustööd tõesti keerukad, seda näitas ka katselõikude ehitus. "On soiseid alasid, kus ilmselt vaja ka veel geoloogilisi uuringuid. Näiteid tuues - on kohti, kus jalge all kaheksa meetrit vett, kus sees paar kilo turvast," arutleb ta. "Lisaks erinevalt maanteeehitusest tuleb tegutseda väga kitsal ribal. Muidu võid sattuda Venemaa territooriumile või eraomandile." Tagasilöökide kohta toob ta välja olukorra, kus kopajuht lõpetab muldvalli tegemise, ent vaatab siis tagasi ja näeb, et teed enam sisuliselt pole.