Idapiiri ehitus jõuab järgmisesse etappi, Raik lubab esimest hanget veel jaanuaris

Siseminister Katri Raik andis teada, et piiriehituse esimene hange kuulutatakse välja veel jaanuaris, kuid nentis, et piiri hind jääb seniste kalkulatsioonidega samasse suurusjärku.

"Praegused enne riigihanget tehtavad hinnangud kinnitavad, et maksumus jääb senisesse suurusjärku. Sellise ettevõtmise puhul on väga tähtis piiriala asjatundjate arvamus. Praeguses etapis on oluline projekteerijate ja ehitajate panus. PPA jaoks on tegemist kõige mahukama ja prioriteetsema arendusprojektiga. Projektijuhtimine peab olema tasemel ning kaasama ka ministeeriumi. Esimene piirirajamise hange kuulutatakse välja hiljemalt jaanuarikuu viimasel päeval,“ teatas Raik.

Mullu kasvas tänu kolme uue radaripositsiooni rajamisele ka politsei- ja piirivalveameti tehnilise seire võimekus Narva jõel. „Keegi ei kahtle, et Eesti vajab turvalist välispiiri. Küll on küsimus, et mis on sellise turvalisuse optimaalne hind. Erinevate lahenduste testimiseks mõeldud katselõigud näitasid kätte, et raskele maastikule piiri ehitamine saab olema väljakutse ning samas ka kulukas projekt. Ehitus saab toimuma üle 300-kilomeetrisel piirilõigul, kuhu on tarvis taristu kõrval ka elektrivarustatust, lisaks tehnilisi seadmeid,“ kirjeldas olukorda PPA peadirektor Elmar Vaher.

„Piiriehitus ei ole näilise turvalisuse loomise projekt, et paneme aia püsti ja vaimustume väheste vahenditega saavutatust. Piiriehitus on Eesti seni üks suurimaid turvalisus-, julgeoleku- ja ehitusprojekte ning seda selle nimel, et inimestel oleks Eestis turvaline elada,“ märkis Vaher.