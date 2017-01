Ida-Virumaal tapeti mullu viis inimest, eelmine madalaim ohvrite arv oli 14

Eelmisel aastal registreeritud kuritegevuse statistika järgi sai Ida-Virumaal vägivalla tagajärjel surma 5 inimest. Seni oli madalaim ohvrite arv 14 ja seda 2014. aastal.

Kokku registreeriti 2016. aastal Ida-Virumaal 5 tapmist, 1 tapmiskatse ning 1 mõrvakatse. Lääne-Virumaal ei registreeritud ühtki tapmist ega mõrva. Senine madalaim näitaja oli Virumaal 2014. aastal, kui registreeriti 14 tapmist-mõrvu.

Kaks tapmist käsitlevat kriminaalasja on kohtueelses menetluses, kahes asjas algavad varsti kohtulikud arutelud ning kahes asjas on süüdlased välja selgitatud ning nende suhtes on kohtu poolt otsus tehtud. Mõrvakatset uuriva kriminaalasja kohtulik arutelu algab selle aasta maist.

Ühes neist tunnistas Viru Maakohus 56-aastase mehe tapmiskatses süüdi ning mõistis talle karistuseks kaheksa aastat vangistust. See kohtuotsus ei ole veel jõustunud.

Teine kriminaalasi puudutas 2016. aasta suvel oma õigeusu preestrist isa surnuks pussitanud noormeest, keda kohus saatis psühhiaatriahaiglasse sundravile.

Viru Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Margus Grossi sõnul saab juhtumite põhjal väita, et tapmiste taga on omavahelised keerulised suhted või alkohol. „Kui aastaid tagasi räägiti Ida-Virust kui vägivalda täis piirkonnast, siis tänapäeval kinnitavad faktid, et nii see ei ole,“ lisas Gross.