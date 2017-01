Ida-Virumaal raiuti lendorava püsielupaigas metsa serva

Keskkonnaameti spetsialist tuvastas täna hommikul Roogendiku lendorava püsielupaigas raietegevuse.

Pesapuude grupp koos haavapuudega on püsielupaigas alles, kuid raiutud on sihtkaitsevööndis mändi ja kaske, mis on vajalikud liikumiskoridorina, teatas keskkonnaamet.

Raietegevus on peatatud, metsa serva raiuti hinnanguliselt 15 meetrise veeruna.

Kohapeal käinud lendorava ekspert Uudo Timmi sõnul ei ole kahju suur, kuna raie tagajärjel tekkinud koridor on lendoravale ületatav ning ühendus pesametsaga säilinud. Raie peatati õigel ajal.

Praeguseks on teada, et raietegevus toimus enne püsielupaiga moodustamist välja antud metsateatise alusel. Keskkonnaamet kontrollib uuesti üle kõik püsielupaigaga seotud varem väljastatud metsateatised.

Keskkonnainspektsioon selgitab asjaolusid ja hindab keskkonnale tekitatud kahju.

Üldjuhul on sihtkaitsevööndis keelatud majandustegevus, kuid valitseja nõusolekul on lubatud metsakoosluse kujundamine vastavalt kaitse eesmärgile ja kujundusraiele.