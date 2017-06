Ida-Viru investeeringute programm on valitsusse seisma jäänud

Valitsusliidu plaan koostada Ida-Viru investeeringute programm pole siiani teoks saanud selle rahastamise erimeelsuste tõttu.

Ida-Viru investeeringute programmi tegemine oli praeguse võimuliidu koalitsioonileppes üks kahest suuremast maakonda puudutavast ettevõtmisest sisekaitseakadeemia Narva kolimise kõrval, mis nüüdseks on asendatud vaid kolledži variandiga, kirjutab ajaleht Põhjarannik.

Sotside esimees Jevgeni Ossinovski ütles mullu novembris Põhjarannikule, et Ida-Viru programmi põhimõtted saavad selgeks juba mõne kuu pärast. Sel kevadel Ida-Virumaal käinud peaminister Jüri Ratas kinnitas Põhjarannikule, et tegevuskava tuleb valitsuse lauale aprilli lõpus või maikuu alguses. Reaalsuses ei ole see senini päevakorras olnud ei valitsuse istungitel ega ka kabinetinõupidamistel.

Rahandusministeerium saatis mõned nädalad tagasi laiali pressiteate, milles tõi esile, et riigihalduse minister Mihhail Korb soovib keskkonnatasudest laekuvatest vahenditest suunata tulevast aastast 20 miljonit eurot aastas Ida-Virumaa programmi.

Põlevkiviettevõtete makstavate saastetasude osalise suunamisega Ida-Viru programmi tuli veebruaris esimesena välja ettevõtlusminister Urve Palo. Seda ideed toetas ka Korbi moodustatud ekspertide töörühm, kuhu kuulusid ka mitmed Ida-Viru omavalitsusjuhid, nagu Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko, Jõhvi vallavanem Eduard East ning Vaivara vallavanem ja Ida-Virumaa omavalitsuste liidu esimees Veikko Luhalaid.

Samasse töörühma kuulunud endine riigikogu liige Lembit Kaljuvee ütles sel nädalal Põhjarannikule, et töörühm pole juba rohkem kui kuu aega koos käinud ja talle on mõistetamatu, miks valitsus tehtud ettepanekuid ei aruta.