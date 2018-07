Ida-Tallinna keskhaiglasse arsti juurde saab kiiremini rattaga

Hea ilmaga on keerulistes liiklusoludes nutikas tulla Ida-Tallinna keskhaiglasse jalgrattaga, mille saab endiselt parkida nutikasse rattaparklasse. Nii Ida-Tallinna Keskhaigla Ravi kui Magdaleena üksusse arstivisiidile ja protseduurile tulijatele on avatud tasuta nutikas rattaparkla.

„Üha enam patsiente tulevad meie juurde jalgrattaga. Loodame, et kaasaegne ja mugav rattaparkla teeb käigud haiglasse lihtsamaks ja motiveerib tervislikult liikuma. Rattaga võiks haiglasse tulla juba seepärast, et hetkel toimub linnas mitmeid teeremonte, mistõttu on meie juurde autoga tulemine mõneti raskendatud," ütles Ida-Tallinna keskhaigla turundusjuht Inge Suder.

"Näiteks Gonsiori tänava remonditööd tekitavad suvisel ajal liikluspiiranguid, samas arsti juurde tuleb jõuda ikka õigel ajal. Seega, kui tervis võimaldab rattaga liikumist, siis julgustame patsiente arsti juurde tulema rattaga," rääkis Suder.

Ta lisas, et jalgrattaga liiklemist propageeritakse ka oma töötajate seas. „Suvisel ajal ja eriti kesklinna piirkonnas, kus meie üksused asuvad, annab rattaga liikumine meie töötajatele hea võimaluse kiiresti ühest kohast teise jõudmiseks,“ julgustas Suder ka haiglatöötajaid kaherattalise liiklusvahendi kasuks otsustama.