Ida-Tallinna keskhaiglas võib pabersaatekirjata uuringu ukse taha jääda

Ida-Tallinna keskhaiglas (ITK) uuringule suundudes võib juhtuda, et kui pabersaatekirja näpu vahel kaasas pole, jääb ka protseduur tegemata - digisaatekirju igale uuringule veel juurutatud pole.

Möödunud reedel ITK eriarstilt saadud saatekirjaga sama raviasutuse diagnostikakeskusesse suundunud patsient sai registratuuris üllatuse osaliseks, kui teate peale, et pabersaatekirja kaasas pole, teatati, et siis ei saa ka uuringule. Ometi kirjutas saatekirja välja sama üksuse polikliiniku eriarst kõrvalmajast, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Patsient, kes oli eeldanud, et paberleht on olemuselt vaid patsiendile meeldetuletusliku iseloomuga ning väljaprint elektroonilisest süsteemist, jäi pika ninaga - elektroonilisele süsteemile ligipääsu polegi, teatati ITK Magdaleena üksuse diagnostikakeskuse registratuurist.

Registratuuri töötaja sõnul sõltub pabersaatekirja kaotamise või mahaunustamise korral vastuvõtule pääsemine ainult uuringut läbi viiva radioloogi suvast, sest ilma pabersaatekirjata neil alust uuringule lubada ei ole. Patsiendi imestuse peale, kas siis e-keskkonnast saatekirja olemasolu järele kontrollida ei saa, vastati registratuurist, et neil andmebaasile ligipääsu pole.

Kas radioloog oleks vastutulelik olnud, jäi siiski välja selgitamata, sest patsient leidis mitu kuud varem arstilt saadud suunamiskirja koti põhjast viimasel hetkel siiski üles ning pääses uuringule täiesti ametlikult.

ITK klienditeenindusjuht Lea Karik ütles ERR.ee-le, et kõikidele uuringutele tõepoolest elektroonilisi saatekirju veel pole, olgugi, et suunamine on majasisene. Arendused on käimas radioloogilistele uuringutele ja analüüsidele suunamise osas, mistõttu pole veel paraku võimalik saatekirju alati korrektselt lugeda ja siduda, sestap on oluline info paberil.

Karik rõhutab, et kui saatekiri antakse paberil, tuleks see tingimata alles hoida ja kaasa võtta - see pole üksnes meeldetuletusliku iseloomuga leht, vaid ainus ametlik dokument, et uuringule pääseda.