Ida-Tallinna keskhaiglas ei tohi viiruste tõttu patsiente külastada

Seoses gripi ja ülemiste hingamisteede viirushaiguste ulatusliku levikuga palub Ida-Tallinna keskhaigla alates homsest haiglaravil viibivaid patsiente mitte külastada.

Patsientide külastamine on ajutiselt keelatud kõikides haigla üksustes, et vältida viirushaiguste levikut haiglasse, teatas haigla.

Pakkide ja väikesaadetiste toomine patsientidele on lubatud, kuid need tuleb jätta haigla riidehoiutöötaja kätte, kust need toimetatakse edasi haiglaravil olijatele. Pakid palutakse varustada patsiendi nime ja osakonna nimetusega.

Tartu ülikooli kliinikum teatas oma kodulehel, et viirushaigustesse haigestumine on viimastel nädalatel tõusnud, mistõttu palutakse haiglaravil viibivaid lähedasi külastada vaid ise terve olles.

"Samuti julgustame kasutama haigla koridorides ning palatites asuvaid käte antiseptikume. Mikroorganisme kanname pahatihti edasi just kätega, seepärast on käte puhtus tähtis," rõhutas kliinikum.

Hematoloogia ja luuüdi siirdamise osakonnas viibivaid patsiente palub kliinikum praegu mitte külastada, sest nende patsientide immuunsüsteem on väga nõrk.

Viljandi haigla palus juba möödunud aasta 12. detsembrist mitte külastada sisekliiniku patsiente.