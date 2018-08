Ida- ja Lääne-Viru ning Harjumaa keskerakondlased otsustasid kandidaadid

Harjumaa piirkonna juht Toomas Vitsut sõnas Jüri Ratas on Harjumaa piirkonna liikmete hinnangul näidanud end riigi lähiajaloo tegusaima peaministrina ja tema jätkamine tooks kasu nii Keskerakonna toetajatele kui ka kogu Eestile.

„Jüri Ratas on edukalt juhtinud Eesti eesistumist EL Nõukogus ning võimeline ühteviisi ladusalt suhtlema nii riigipeade kui ka lihtsate inimestega kõikjal Eestimaal,“ lisas Riigikogu Euroopa Liidu Asjade komisjoni juht.

Lääne-Virumaa piirkonna juht Siret-Kotka Repinski pidas oluliseks, et valitsuse üks põhieesmärkidest on kasvatada Eesti rahvaarvu ning selleks on muu hulgas tõstetud märkimisväärselt lapsetoetust ja muudetud paindlikumaks vanemapuhkust.

„Kindlasti toetame ka Jüri Ratase Arvamusfestivalil väljapakutud ideid lapsetoetuse suurendamisest 100 euroni ning võimalust saada noortel peredel oma kodu ostmisel sissemaksuks riigilt abi, mis samuti annaks noortele kindlustunnet ja vähendaks väljarännet,“ kinnitas Kotka-Repinski

Ida-Virumaa piirkonna juht Eevi Paasmäe sõnas, et praegune valitsus Jüri Ratase juhtimisel on Ida-Virumaale pööranud senisest hoopis enam vajalikku tähelepanu.

„Narva eesti keele maja, Sisekaitseakadeemia kolledž ja Ida-Virumaa programm, mis elavdab meie piirkonna majandust ja parandab elukeskkonda on kindlasti olulised sammud piirkonna atraktiivsuse ning kohalike sissetulekute tõstmisel,“ tõi Paasmäe välja.

Kokku soovib valitsus Ida-Virumaale aastatel 2017–2020 investeerida ligikaudu 200 miljonit eurot.

Harjumaa piirkond näeb juhatuse kandidaatidena Toomas Vitsutit, Anneli Otti, Taavi Aasa, Vladimir Arhipovit, Siret Kotka-Repinskit, Mihhail Kõlvartit, Raimond Kaljulaidi ja Juhan Juhkamsood.