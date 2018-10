Ida gäng tegutsemas: noortekamp rüüstab Kuressaares autosid

Illustratiivne pilt noortekambast Foto: Andres Putting

Kuressaare Ida-Niidu elamurajoonis on viimasel ajal langenud rüüstamise ohvriks sõiduautod, varastatud on bensiini ja rehve on tühjaks lastud. Väidetavalt on pahategude taga noortekamp, kes nimetab ennast Ida gängiks, kirjutab Saarte hääl.