ID-kaartide uuendamine käib väga vaevaliselt, samas võivad need juba lähipäevil kehtivuse kaotada

Kuigi RIA kutsus üles inimesi turvariskiga ID-kaartide sertifikaate uuendama, oli see möödunud ööl tehnilistel põhjustel tugevalt häiritud, mistõttu ei õnnestunud paljudel inimestel isegi öistel tundidel seda teha.

"Täna öösel esines tõrkeid, mida lahendame esimesel võimalusel, kuid me soovitame inimestel endiselt kasutada kauguuendamise võimalust, sest hoolimata tõrgetest on see kindlasti mugavam võimalus kui minna PPA kontorisse kohale," ütles ERR-i uudisteportaalile RIA juht Taimar Peterkop.

Delfiga kõnelenud kasutaja tõdes, et sertifikaatide uuendamien ei edenenud isegi päris hilja öösel, pärast kella kahte. Millal siis oleks õige aeg sertifikaate uuendada, pole esialgu selge.

RIA on andnud ka mõista, et on päevade küsimus, mil senised sertifikaadid peatatakse ehk ID-teenuste jätkuvaks sujuvaks kasutamiseks oleks inimestel tark sertifikaadid võimalikult ruttu ära uuendada. Seda saab teha nii kauguuenduse teel kui ka PPA büroodes.

Kui sertifikaadid peatatakse, ei ole enam võimalik ID-kaarti autentimiseks ja digiallkirjastamiseks kasutada, reisidokumendina jääb kaart siiski kehtima.