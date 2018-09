ID-kaartide tootja Gemalto: PPA 152 miljoni nõue on ebaproportsionaalselt suur

Gemalto teatas täna õhtul, et ei saa kommenteerida hagi ennast, kuna saab praegu tugineda vaid meedias esitatud informatsioonile, kuid soovib siiski rõhutada, et PPA poolt tänases pressiteates nimetatud nõue on täielikult ebaproportsionaalne, võrreldes sellega, mida PPA ise pakkus kokkuleppeks. Lisaks rõhutab ettevõte, et ta ei ole rikkunud oma lepingulisi kohustusi ning jätkab nende täitmist. "Gemalto on näidanud üles selget tahet lahendada kohtuväliselt, täielikult ja lõplikult kõik olemasolevad nõuded, mis on seotud ID-kaardi tarnelepinguga, kuna usub, et see on mõlema poole parimates huvides," seisab ettevõtte pressiteates.

"Kujunenud olukorrast tulenevalt valmistub Gemalto kohtumenetluseks ning usaldab täielikult Eesti kohtute võimekust selgitada välja lepingust tulenevad poolte kohustused ning lahendada vaidlus PPA-ga neile kohustustele vastavalt; seega rohkem kommentaare ei ole võimalik hetkel anda."

PPA Peadirektori asetäitja Krista Aasa sõnul on aga veidi rohkem kui aasta jooksul ilmnenud ID-kaardi lepingu täitmises mitmeid erinevaid ja väga tõsiseid rikkumisi, sealhulgas nii eelmise aasta sügisel teatavaks saanud turvarisk kui ka selle aasta mais avalikuks tulnud privaatvõtmete väljaspool kiipi genereerimine. PPA esitab ID-kaardi lepingu erinevate rikkumiste kohta eraldi hagiavaldused, kuna tegemist on juriidiliselt ja ka tehniliselt väga keeruliste juhtumitega.

Turvanõuetele mittevastavad ID-kaardid väljastati 2011. a jaanuarist kuni 2014. a 16. oktoobrini ning elamisloakaardid 2011. a jaanuarist kuni 2014. a 17. detsembrini ja neid uuendati PPA teenindusbüroodes alates 2012. a juulist kuni 2017. a juulini. Selliseid kaarte oli kokku üle 74 000. 1. juunil 2018 tunnistas PPA kehtetuks 11 111 ID-kaardi ja elamisloakaardi sertifikaadid.