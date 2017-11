ID-kaartide sertifikaatide uuendamine PPA kontorites ei toimi, vea põhjus on ebaselge

Täna politsei- ja piirivalveameti (PPA) kontoritesse oma ID-kaardi sertifikaate uuendama tulnud inimesed peavad kaua ootama või lausa tühjade kätega koju minema, sest sertifikaatide uuendamine ei õnnestu ka kontorites, põhjus pole selge.

ID- kaarti haldava riigi infosüsteemi ameti kommunikatsioonijuht Helen Uldrich ütles, et teateid on olnud probleemidest mitte seoses tarkvarauuendussüsteemiga, vaid teiste süsteemidega, mis on sellega seotud. Vea otsimisega tegeletakse aktiivselt.

Kella 12 ajal oli võimalik ID-kaarte uuendada PPA Pärnu, Rapla, Paide ja Haapsalu, Jõhvi ja Narva ning Tallinnas Pinna tänava teeninduses.