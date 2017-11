ID-kaardi sertifikaadid on uuendanud 232 000 inimest

Tänase seisuga on ID-kaardi uuendanud 232 000 inimest, neist peaaegu 188 000 arvuti vahendusel ja 44 000 PPA teenindustes.

Riigi Infosüsteemi Ameti eID valdkonna juhi Margus Armi sõnul on kauguuendamise tempo hetkel pigem tagasihoidlik, koormused madalad ning ükski huviline ei tohiks koormuse tõttu uuendamisega hätta jääda.

"Poole nädalaga on uuenduste arv langenud iga päev. Kui eelmise nädala alguspoolel hüppas kauguuenduste arv 25 000ni, siis eile jäi see 7000 juurde. Aktiivsem osa ID-kaardi kasutajatest on uuenduse ära teinud ning nüüd on kõigil teistel, kes kaarti elektrooniliselt harvem kasutavad, võimalus löögile saada ja ID-kaardi sertifikaadid ära uuendada," ütles Arm.

"Soovitame ID-kaarti uuendavatel inimestel võimalusel esmajärjekorras kasutada kauguuendamise võimalust. PPA teenindustes ulatuvad ID-kaardi uuendamise järjekorrad kümnekonnast minutist väiksemates teenindustes tunni ajani Tallinna teenindussaalides. Sel pühapäeval kaubanduskeskustes üle Eesti politseipäeva tähistades katsetasime esimest korda ajutiste teeninduspunktidega, kus uuendasime kokku ligi 350 ID-kaarti. Vähemalt sama oluline oli ka inimestega vahetu suhtlemine ja ID-kaardi uuenduse kohta selgituste jagamine. Seetõttu on PPA ajutised teeninduspunktid kaubanduskeskustes ka eeloleval nädalavahetusel," ütles PPA arendusosakonna büroojuht Margit Ratnik.

Loe veel

Kuigi uuendamise protsessis on suurem osa tõrkeid parandatud ning süsteemid töötavad, näitab kasutamise tagasiside, et väiksel osal inimestest ei pruugi uuendatud sertifikaatidega ID-kaart korrapäraselt toimida või kaart lukustub. Selle põhjuseks on erinevate asjaolude koosmõju, ennekõike vananenud operatsioonisüsteemide või ID-kaardi tarkvara mõne varasema versiooni kasutamine. PPA on sel kuul saanud paarsada taotlust lukku läinud kaartide garantiikorras ümbervahetamiseks.

"Oleme lukustumist põhjustava probleemse koha tuvastanud ning praegu testime lahendust, mille plaanime avalikustada selle nädala jooksul," ütles Margus Arm. "Soovitame alati kasutajatel alla laadida pakutavad tarkvarauuendused, sh ka kasutada värskeimat versiooni ID-kaardi tarkvarast. Eriti oluline on see uuendatud ID-kaardi kasutamiseks, sest kõik enne 24. oktoobrit avalikustatud ID-kaardi tarkvaraversioonid ei toeta uuendatud ID-kaarti," lisas Arm.

Uuendatud ID-kaardiga ei saa praegu veel ka dokumente krüpteerida. "Töötame selle lahenduse kallal aktiivselt ning lõppkasutajatele saab krüpteerimise funktsionaalsus kättesaadavaks veel enne jõule. Samuti käib tihe koostöö Google’iga, et leida lahendus, kuidas tagada veebilehitseja Chrome ja uuendatud ID-kaardi tugi Mac OS Xi kasutajatele," selgitas Margus Arm.

Turvariskiga ID-kaardi sertifikaatide peatamisest alates 3. novembri hilisõhtul on kaardi uuendanud 166 000 inimest. Nende hulgas on ca 31 000 inimest, kelle jaoks on ID-kaart igapäevane töövahend.

Peatatud sertifikaatidega ID-kaarte saab uuendada kas oma arvutis või PPA teenindustes järgmise aasta 31. märtsini. 1. aprillist peatatud sertifikaadid suletakse ning ID-kaardi elektrooniliseks kasutamiseks tuleb taotleda PPA-lt uus kaart. ID-kaart kehtib isikuttõendava dokumendina sellel märgitud kuupäevani.