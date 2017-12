ID-kaardi kriis on lahenenud, aga riik ootab Gemaltolt Andreas Lehmanni sõnade pärast vabandamist

ID-kaardi turvariski põhjustatud kriis on praeguseks lahenenud. ID-kaardi sertifikaadid on uuendanud juba 310 000 inimest ja kes pole seda veel teinud, saab seda teha kiirelt ja tõrgeteta.

Riigi Infosüsteemi Ameti eID valdkonna juht Margus Arm ütles täna politsei- ja piirivalveametis (PPA) antud pressikonverentsil, et kui tipphetkel uuendas ühes päevas oma ID-kaardi sertifikaadid 25 000 inimest, siis praeguseks on see langenud 2000 inimesele päevas. Veel kolm nädalavahetust on avatud sertifikaatide uuendamise teenindused kaubanduskeskustes.

Igapäevakasutajad on oma sertifikaadid uuendanud, jäänud on vaid inimesed, kes kasutavad ID-kaarti elektrooniliselt harva, näiteks kord aastas tuludeklaratsiooni või majandusaasta aruande allkirjastamisel.

Lisaks on 20 000 võrra kasvanud mobiil-ID kasutajate arv, neid on nüüd juba 160 000. Mobiil-ID-ga saab teha peaaegu kõike, mida saab teha ID-kaardiga. Arm soovitaski inimestel mõlemat kasutada, sest siis on üks lahendus alati olemas, kui teisega midagi juhtub.

Politsei- ja piirivalveameti identiteedi ja staatuste büroo peaekspert Kaija Kirch ütles täna, et PPA ootab ID-kaarte tootvalt firmalt Gemalto avalikku vabandust nende esindaja Andreas Lehmanni käitumise pärast.

Teatavasti väitis Lehmann hiljuti, et Eesti riigiametnikud eirasid tema juunikuist teadet turvariskist, sest ei soovinud sellega oma suvepuhkuseid rikkuda.

Eelmisel nädalal saatis Gemalto PPA-le kirja, milles teatas, et nad olid Lehmanni kommunikatsiooni pärast üllatunud ja see ei ole nende seisukoht. Kirchi sõnul ootab PPA aga ka avalikku vabandust, sest Lehmann esines oma väidetega avalikult.

Kolmapäevasele Pealtnägijale teatas Gemalto samuti, et Lehmanni sõnad on vaid tema isiklik seisukoht. "Andreas Lehmanni poolt 22. novembril 2017 postitatud kommentaar LinkedIn’i lehel on tema isiklik avaldus ning seda ei saa kuidagi pidada Gemalto ametlikuks seisukohaks," teatas Gemalto.

PPA hinnangul kolmapäevasest kirjast Pealtnägijale ei piisa ja tarvis on siiski avalikku vabandust.

Gemalto on nimetanud PPA-le ID-kaartide küsimuses Lehmanni asemel uue kontaktisiku. Samas on Lehmann endiselt kontaktisikuks passide trükkimisega seotud küsimustes.

PPA-l on kavas Gemaltole ka kahjutasu nõue esitada, aga kui suur see on, ei osanud Kirch veel öelda.