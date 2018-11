ID-kaardi kiibi turvaviga on seni toonud kaasa kolm kohtuvaidlust

PPA on praeguseks esitanud Gemalto vastu kohtule kaks hagiavaldust. "26. septembril esitas PPA hagiavalduse seoses võtmete kiibivälise genereerimisega, see on kohtu poolt menetlusse võetud," ütles PPA kommunikatsioonijuht Kirsti Ruul Delfile. "5. novembril esitas PPA hagiavalduse seoses ID-kaardi turvariskist Eesti riigi teavitamata jätmisega, selle osas hetkel täiendavat infot ei ole," lisas ta.

Gemalto on ise avalikkust teavitanud, et on esitanud hagi ka PPA vastu. "PPA-l info selle hagi sisu kohta puudub," märkis Ruul.

PPA lõpetas turvariske puudutavad kompromissleppe läbirääkimised Gemaltoga 6. septembril. PPA nõunik-eksperdi Kaija Kirchi sõnul PPA veel kaalub võimalike järgnevate hagide esitamist.