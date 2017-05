ID-kaardi ja mobiil-ID kasutamine oli kaks päeva häiritud

Foto on illustratiivne

Viimase kahe päeva jooksul on esinenud tõrkeid ID-kaardi ja mobiil-ID kasutamisega. Häiritud on olnud erinevatesse e-teenustesse sisselogimine, digitaalne allkirjastamine, samuti sertifikaatide uuendamine.

Häiritud oli ka politsei- ja piirivalveameti teeninduste töö, kuna dokumentide väljastamine ja sertifikaatide uuendamine võttis tavapärasest rohkem aega, teatas RIA.

Sertifitseerimisteenuse osutaja SK ID Solutions AS on tuvastanud ettevõtte infosüsteemis olnud vea, mis tõrkeid tingis, ning ettevõte tegeleb selle lõpliku kõrvaldamisega. RIA andmetel on praeguseks hetkeks ID-kaardi ja mobiil-ID kasutamine taastunud.