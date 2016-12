Hvostov: reis Süüriasse ei ole Toomi somnambuulne soolo

Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomiga Süüriasse sõitnud kirjaniku ja ajakirjaniku Andrei Hvostovi sõnul võtab Süüria-visiidist osa veel kolm europarlamendi saadikut.

“Tegelikult on nii, et täna peaks ilmuma siiakanti ka üks europarlamendi saadik Prantsusmaalt ja teine Itaaliast. Peale Yana oli siin meiega juba eile veel üks tema europarlamendi kolleeg, kelle nime ei hakka siinkohal ütlema,” kirjutas Hvostov täna Facebookis ja lisas, et kõne all oleval saadikul pole kaasas ihuajakirjanikku ning mehe personaalküsimust pole tema koduriigis veel ette võetud.

“Sealsed [Urmas — toim.] Paedad, [Sven] Mikserid, [Toomas] Alatalud peavad ootama uue aastani, et moraalse hukkamõistu välkusid müristama hakata,” märkis Hvostov.

Toomiga Süüriasse sõitnud Hvostov ütles, et samuti Süürias viibiv prantslannast europarlamendi saadik pole muuseas kommunist ega isegi sotsiaaldemokraat, vaid pigem Nicolas Sarkozy spektrisse kuuluv inimene.

“Seega, kallid sõbrad, kui teil nüüd tekkis mulje, et praegune reis on kuidagi Yana Toomi somnambuulne soolo, siis pean teid kurvastama. Ei ole,” kinnitas Hvostov ja lisas, et visiit on mitteametlik ja mitmed Euroopa Parlamendi väliskomisjoni liikmed on kõnealusest visiidist teadlikud.

Täpsemaid plaane ja külastavaid kohti Hvostov ei avalikustanud, viidates, et kõik öeldu tõlgitakse usinasti vene keelde.

Europarlamendi saadik Yana Toom teatas täna Facebookis, et tema teistkordne Süüria külastus ei ole ametlik. “Ma ei tulnud oma tööajal, aga tulin mõistagi parlamendiliikmena, nagu eelmine kord. See ei ole ametlik missioon, mul ei ole läbirääkimisteks mandaati ega kavatsust, küll aga on mul võimalik oma silmaga näha seda, millest teie, head sõbrad, loete Delfis) ja kohtuda inimestega, kes saavad pingutada — või siis mitte pingutada — rahu taastamiseks,” selgitas Toom.

Hvostov teatas teisipäeval sotsiaalmeedia vahendusel, et läheb koos Toomiga Süüriasse. “Yana polnud üldse nõus, et ma sellest praegu kirjutan, sest ta ei tahtnud oma emale rääkida sellest reisist, aga ma ikkagi veensin teda, et pole vaja üritada naasklit kotis hoida.”