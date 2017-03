Hüvasti, paroolikaardid: Tänasest saab Smart-IDga pangatehinguid teha

Identifitseerimisteenuse Smart-ID suurim probleem on esialgu olnud eelkõige olnud teenuste puudumine, kuid tänasest saab selle abil sisse logida ja pangateenuseid teha nii SEB kui Swedbanki netipankades.

See tähendab, et ka need, kes ei ole endiselt mobiil-ID kasutajateks hakanud, saavad nüüdsest turvaliselt panga jaoks oma isikut tõestada vaid nutitelefoni abiga. Kaob ebaturvaliste paroolikaartide või ebamugava ID-kaartide kasutamise vajadus. Samuti saab Smart-IDga ligi teenustele, kuhu sai ka seni siseneda pangalingi kaudu, näiteks kodanikuportaali www.eesti.ee.

Muutus on tohutu, sest näiteks umbes 50% SEB internetipanga klientidest kasutab tänaseni paroolikaarte. Pangad on aga lubanud paroolikaartidest juba mõne aasta jooksul püüda lahti saada, sest kõik turvalisuseksperdid peavad neid nuhtluseks.

Suurpankades saab Smart-IDga juba täna teha peaaegu kõiki tehinguid, mille jaoks seni pidi kasutama kas ID-kaarti, mobiil-ID-d või paroolikaarte. Kuna Smart-ID pole veel (erinevalt mobiil-IDst ja ID-kaardist) füüsilise allkirjaga samaväärne, siis näiteks Swedbankis ei saa siiski veel eraisikute käenduslepinguid allkirjastada.

Kuna Smart-IDga ei saanud senimaani suurt midagi teha, siis on teenusel senimaani Eestis vaid paar tuhat kasutajat. Lätis, kus Swedbank lubas kasutajatel Smart-IDga sisse logida juba veebruari keskel, on teenusel tänaseks seevastu juba 17 000 kasutajat.

Praegustel mobiil-ID kasutajatel ei ole Smart-ID kasutamiset palju võita. Samas ei ole selle kasutamiseks tarvis ära vahetada mobiiltelefoni SIM-kaarti, mis teeb kasutamise alustamist võrreldes mobiil-IDga oluliselt lihtsamaks. Smart-ID arendajate sõnul on planeerimisel ka võimalus teha endale Smart-ID konto pangakontoris, pangatellerite abiga.

Smart-ID kasutamise jaoks tuleb nutitelefoni rakendusepoest (Play Store või App Store) alla laadida Smart-ID rakendus (seejuures tuleb tähelepanu pöörata, et rakenduse autor oleks SK ID Solutions AS). Rakenduse esimesel käivitamisel tuleb oma isikut rakenduse jaoks üks kord usaldusväärsel viisil tõestada - see tähendab ühe korra kas ID-kaardi välja otsimist või mobiil-ID kasutamist.

Tõsi, tänase seisuga on rakendus Apple'i rakendustepoest tehnilistel põhjustel kadunud, kuid peaks sinna loodetavasti lähipäeval naasma.