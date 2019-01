Hussar: EKRE on asunud lõhkuma Eesti demokraatia aluspõhimõtteid

"Avalikkuse ette jõudnud EKRE noorteorganisatsiooni trollimisaktsioon, millega valeidentiteeti kasutades jõuti lausa suure päevalehe arvamuskülgedele, viitab sügavale probleemile selle erakonna liikmete ja ladviku seas. Selle aktsiooni eest vastutavad ennekõike EKRE juhid, sest kogu seda tegevust saadab õigustamine ja heakskiitev mõmin. Eriti küüniline on selle aktsiooni kaitsmisel viidata vajadusele oponeerida meediale. Variidentiteedi kasutades ajalehetoimetusele valetamine viitab süstemaatilisele tegevusele," kommenteeris Hussar.

"EKRE on selle sammuga asunud lõhkuma Eesti demokraatia aluspõhimõtteid ja näidanud kui tühised on nende jaoks olulised väärtused nagu ausus ja läbipaistvus. Müütilisest süvariigist jutlustajad on sellega langenud ise palju sügavamale."

"Kui vahepeal tundus, et tänu vastutustundlikele ajakirjandusväljaannetele on anonüümse kommentaariumi trollimine ja vihakõne õnnestunud vaigistada, siis EKRE on oma tegevusega selle elule äratanud ja õhutab ka oma liikmeid sellega tegelema. Kõige tõhusam viis vägivallatsejate vastu astuda, on nende tegevuse avalikustamine ja siin on Eesti ajakirjandus teinud väga head tööd," leidis Hussar.

"Küberkiusamise valdkonda peab hakkama ka reaalselt reguleerima. Varikonto ei tohi tähendada seda, et inimene ei vastuta oma sõnade eest. Täna on internetis võimalik kõigi kasutajate reaalsed isikud tuvastada ja seda peab hakkama tegema. Küberkiusamine mõjutab reaalselt nii inimesi kui ka organisatsioone, seda ei saa jätta kontrollimatuks. Meil on ainult üks Eesti ja ärme loovuta seda trollidele ja vihakõnelejatele," teatas Hussar.