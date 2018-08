Hullumeelne plaan! Soome leiutaja sõidab saunaparvega üle lahe Tallinnasse

Janne Käpülehtol on pikk ajalugu pisut ohtlike, aga efektsete ja lõbusate projektide teostamisel, milles on oluline osa tehnoloogia ära kasutamisel. Näiteks on ta Helsingis Vousaaril käima pannud jääkaruselli. Lisaks temale osaleb eksperimendis veel kolm inimest.

Tegu on mehe kokku kolmanda saunaparvega. Esimene parv oli auto katusele väga kiirelt paigaldatav ja maha võetav, teine aga mitmekordse kasutusvõimalusega. "Teine parv on mu suvekodu rannas. Seal on olnud peal saun, grill, jaanilaupäeval oli parve küljes ka maailma esimene pukseeritav lõke," ütles Käpülehto.

Tallinn on tema sõnul saunaparvega sõiduks just sobival kaugusel. "Üheksa tunnine sõit päevasel ajal on selliseks ürituseks täpselt sobiv. Mul on sõnul Tallinnas ootamas mitmeid sõpru. Olen saanud pakkumisi ja ühenduse võtmisi Tallinnast, inimesed on elevil ja huvitatud. Peomeeleolu hakkab tekkima juba-kui saabume, siis kindlasti pidutseme," lubas Käpylehto.

Iltalehti kirjutab, et siiski läheb reis veidi pikemaks, veel ollakse teel.