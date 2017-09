Hulkuvad erikooli õpilased hirmutavad Kaagvere kohalikke

Maarjamaa Hariduskolleegiumi õpilased põgenevad alatihti koolist ja jooksevad küla peale õpetajate ja politsei eest ära. Koolijuht tõdeb, et õpilasi on koolis ootamatult palju ja pädevaid töötajaid liiga vähe.

Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe Õppekeskuses, mida veel paljud inimesed kutsuvad vana nimega Kaagvere erikooliks, on uus kooliaasta alanud rahutult, kirjutab ERRi uudisteportaal.

"On näha, kui lapsed ronivad üle aia ja kosta, kui lapsed karjuvad. Ja külale ei meeldi see, et väga sageli on lapsed küla peal jooksus ja käib üks trall nende politseiga taga ajamisel ja õpetajate poolt taga ajamisel. Küla ei tunne ennast turvaliselt," rääkis Kaagvere külaseltsi juhatuse liige Kadi Saarso.

Seda, et tänavune sügis on halvas mõttes eriline, tõdeb ka Tartumaa piirkonnapolitseinik Anti Peiponen - Kaagvere külas asuva erikooliga seotud väljakutseid tehakse varasemast rohkem. Enamasti ongi tegu juhtumitega, kus õpilane pole õigeks ajaks kooli tagasi jõudnud.

Direktor Maire Reest ütles, et põhjusteks on esmalt tavapäraselt raske harjumisaeg, teiseks ootamatult palju õpilasi, aga kolmandaks kaadriprobleemid - õppekeskuses on enam kui sada ametikohta, millest üle kahekümne täitmata.

"Meie kooli spetsialiste saada on keeruline, sest nõuded oskustele on oluliselt kõrgemad ja need oskused, mis meie majas peaksid olema inimestel - noh, neid kahjuks ei tule tavakoolist ega ka ülikooli läbides. Vaid ikkagi läbi praktilise kogemuse, läbi vastavate koolituste, mida meie oma majas pakume," kirjeldas Reest.