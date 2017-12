Horoskoop ennustas Bingo lotoga ligi 400 000 eurot võitnud noorele pereisale lotoõnne

Selle nädala kolmapäeval loositi “Suure lotokolmapäeva” telesaates välja Bingo loto jackpot summas 383 588 eurot ja täna pärastlõunal käis võitja ka oma võitu Eesti Lotos vormistamas. Võitjaks osutus noor Harjumaa pereisa, kes ostis kahe mänguväljaga võidupileti Viimsi Selverist.

Mehe lõplikuks võidusummaks kujunes tegelikult kokku 383 672,20 eurot, sest õnnelik mees võitis lisaks Bingo loto jackpot'ile ka nii nurkade- kui diagonaalidemängus.

Lotot on mees iganädalaselt mänginud viimased kaks aastat – varasem suurim võidusumma on 180 eurot. Käesoleva aasta algusest on mehel meeles ka horoskoobist loetud ennustus, et ta tähtkujus sündinuil on oodata lotovõitu.

Oma võiduemotsioonide osas jääb mees napisõnaliseks, öeldes vaid, et ta on “tõsine eesti mees”. Kindlat plaani võidusumma kasutamiseks mehel veel pole, ilmselt kaalub autoliisingu tasumist ning perele kodu soetamist. Võidust teab seni vaid mehe elukaaslane.