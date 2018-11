Homsest piiratakse liikumist Peipsi järvistul

Inimelude kaitseks on Lõuna prefektuuri teeninduspiirkonnas jääle minek jalgsi ja mootorsõidukitega üheaegselt nii Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kui ka Pattina, Vaniku, Pabra ja Kriiva järvedele piiratud.

„Praegune jääkate on veel liiga nõrk, et inimest kanda, kuid näha on, et uljamad kalastajad sellest end heidutada ei lase. Inimeste elu kaitseks seamegi keelu nõrgale jääle minekuks,“ selgitas Mustvee kordoni juht Jalmar Ernits, kelle kinnitusel teevad piirivalvurid pidevalt jääluuret ning annavad aegsasti teada, kui piiriveekogudele tekib püsiv inimest kandev jääkate. Ühtlasi alustavad piirivalvurid järvelemineku enamlevinud kohtadesse vastavate hoiatussiltide paigaldamisega.

Ta lisas, et ohutu jääleminek on tagatud alles siis, kui veekogule tekkinud jää paksus on ühtlaselt 7-10 sentimeetrit. „See, et mõnes üksikus kohas kalda ääres võib jää juba inimest kanda, ei tähenda, et samm või paar edasi oleks jääl viibimine ohutu.“

Infot jääolude kohta saab lähimast kordonist. Piiriveekogul hätta sattudes helistage kohe hädaabinumbril 112.