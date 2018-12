Homsest on lubatud minna jalgsi Narva veehoidla jääle

Jalgsi on lubatud Narva veelhoidla jääle minna Kulgu sadamast 2,5 kilomeetri ulatuses ülesvoolu kuni 300 meetri kaugusele Eesti Vabariigi poolsest kaldast, kuid mitte lähemale ajutisele kontrolljoonele kui 50 meetrit. Keelatud on läheneda Narva jõe lähtele lähemale kui üks kilomeeter.

Piirivalvurite jääluure andmed näitavad, et selles piirkonnas on Narva veehoidla jääkate keskmiselt 20 cm paks, mis tähendab, et jääle minek on ohutu jalgsi, kuid maastikusõidukite raskust jää veel ei kanna. Enne jääle minekut tasub vaadata PPA kodulehelt värskeimat infot jääolude kohta, piirivalvurid soovivad oma minek järvele ja järvelt naasmine ka registreerida.

„Ehkki jää kannab inimese raskust, on keelatud läheneda ojade ja jõgede suudmetele lähemale kui 200 meetrit,“ ütles Narva kordoni vanempiiriametnik politseikapten Peeter Tirman. „Jääle jalgsi mineku puhul ei ole registreerimine küll kohuslik, kuid soovitame seda siiski teha. Niimoodi on piirivalvuritel olemas ülevaade, kes on jääl kalastamas, ning ilmaolude halvenemisel saame kaluritega ühendust võtta kontrollimaks, kas kõik on korras.“

Tirmani sõnul peaks kindlasti jääle mineja kaasa võtma laetud mobiiltelefoni, jäänaasklid, võimalusel ka navigatsiooniseadme ja ning teavitama piiriveekogule minekust ka oma lähedasi. „Veehoidlale või järvele minekul peaksid kalastajad ausalt hindama oma tervislikku seisundit ja jõuvarusid ning kindlasti ei tohi jääle minna joobes,“ sõnas Tirman.