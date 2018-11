Homsest hakkab Tallinnas sõitma Anne Veski nimeline tramm

Tallinna Linnatranspordi AS juhatuse esimehe Deniss Boroditši sõnul jätkatakse sellega trammidele tuntud muusikainimeste nimede andmist. „Anne Veski on lauljanna, kelle poolt esitatud laule teavad kõik tallinlased, vanusest ja rahvusest sõltumata. Ta on tallinlastele lähedane ja omane, otsekui hea sõber ning sellepärast pole midagi enesestmõistetavamat, kui tema nime andmine Tallinna tänavail sõitvale trammile,“ ütles Boroditš.

TLT-le pole nimeliste trammide liinile saatmine esmakordne. Kuus retrotrammi on nimetatud Eestile oluliste riigimeeste ja sõjaväelaste järgi, 20 kaasaegset CAF trammi on saanud endale populaarsed naisenimed.

Alates septembrist sõidab Tallinnas Neeme Järvi nime kandev tramm. TLT otsustas anda tuntud muuskainimeste nimed kaheteistkümnele KT-6 trammile, mille kaasajastamisse investeeriti 2016. - 2018. aastal 10,8 miljonit eurot.

Anne Veski nimelise trammi liinile saatmisele oodatakse kõiki tema ande austajaid.

Nimelisele trammile paigaldatud infotahvlilt võib lugeda, et laulja Anne Veski on enam kui 40 aastat vaimustanud publikut nii koduses Eestis, suures naaberriigis Venemaal kui ka mujal maailmas. Tema esinemistele elavad kaasa kõigi vanuserühmade ja erinevate rahvuste esindajad.

Läbi aegade on ta olnud päikesekiir, mis paneb särama argipäeva, eeskuju, kuidas naeratus huulil sammuda oma teed, olla mõistev ja armastav. Just selle vahetu inimliku soojusega on Anne Veski laulnud end miljonite südameisse, kandes imetlusväärse lihtsusega Eesti suurima ja rahvusvaheliselt tuntuima staari tiitlit.