Homöopaatiliste ravivõtetega patsientide tervist rikkuva Tallinna Telliskivi perearstikeskuse suhtes käib menetlus

Märtsi lõpus kirjutas Eesti Ekspress, kuidas Telliskivi perearstikeskuses arvel olevast 451-st kuni 14-aastasest lapsest oli mullu mumpsi-leetrite-punetiste vastu vaktsineerimata 164 last – tervelt 36 protsendi laste vanemad on sellest vaktsiinist keeldunud. Seda on kuus korda rohkem kui Tallinnas keskmiselt (5,6 protsenti).