Homme tuiskab, ülehomseks on oodata juba sulailma

Ilmateenistus lubab homseks Eestisse tuisku, ülehomseks aga jõuab kohale juba sulailm.

Homme laieneb madalrõhkkonna serv üle Läänemere. Vastu hommmikut hakkab saartel lund sadama. Sadu laieneb edasi mandrile ja muutub tihedaks, tuiskab.

Lõuna- ja edelatuul tugevneb 6–12, puhanguti 15, saartel ja rannikul puhanguti 20 m/s. Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul 0 kuni -4, mandri sisealadel -5 kuni -9, selgineva taeva all langeb -10 kraadist madalamale.

Päeval laieneb tihe lumesadu üle Eesti ja tuiskab. Saartel ja läänerannikul pärastlõunal sadu hõreneb ning läheb üle lörtsiks ja vihmaks. Jäiteoht on suur.

Puhub lõunatuul 7–12, puhanguti 17, saartel ja rannikul kuni 24 m/s. Õhtupoole pöördub tuul edelasse ja lääne poolt alates nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis ennelõunal 0 kuni -3, pärastlõunaks tõuseb üle 0 kraadi. Kesk- ja Ida-Eestis on -3 kuni -7 kraadi, õhtul temperatuur tõuseb.

Ülehomme liigub uus aktiivne osatsüklon piki Norra rannikut põhjakirde suunas ja selle serva mööda kandub Eesti kohale soe õhumass. Aeg-ajalt sajab ja enamasti vihma, vaid öö hakul tuleb Ida-Eestis veel lund ja lörtsi. On jäidet.

Tuul tugevneb uuesti ja puhub öösel lõunast, sisemaal on puhanguid kuni 16, rannikul kuni 20, saartel kuni 23 m/s. Hommikul pöördub edelasse ja päeva jooksul nõrgeneb veidi . Õhutemperatuur on öösel 0 kuni +5, Ida-Eestis keskööni veel kuni -2 kraadi, päeval on +2 kuni +5 kraadi.