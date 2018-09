Homme suletakse Maneeži ja Pronksi tänavate vaheline lõik liiklusele

„Liikluspiirangud on vajalikud selleks, et lõpetada nimetatud lõigul ehitustööd. Gonsiori tee remondiga on kaasnenud palju ebamugavusi, kuid me palume elanikelt ning liiklejatelt veel veidi kannatust ja mõistvat suhtumist. Loodame, et juba kahe kuu pärast saame kõik uuendatud Gonsiori tänavat kasutada,“ selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Tööd Gonsiori tänaval hõlmavad järgmisi lõike ja häirivad liiklust järgnevatel aegadel:

18. septembril kell 7–22 suletakse tänav lõigus Maneeži tn kuni Pronksi ristmik täielikult liiklusele;

18.-19. septembril kl 22–5 suletakse osaliselt Pronksi ristmik, liiklus on tagatud 1+1 sõiduradadel;

19. septembri öösel kl 3–5 on A. Laikmaa ja Maneeži tänava vaheline lõik täielikult liiklusele suletud;

19.-20. septembril kl 22–5 suletakse Pronksi ristmiku teine pool, liiklus on tagatud 1+1 sõiduradadel;

20. septembril kl 11–16 suletakse Laagna tee linnast väljuv suund Gonsiori tänavaga ristumise piirkonnas, liiklus on tagatud 1+1 sõiduradadel;

samal õhtul kella 20-st kuni öösel kella 2-ni on suletud Laagna tee linna sisenev suund Gonsiori tänavaga ristumise piirkonnas, liiklus tagatakse 1+1 sõiduradadel.

„Palume kõigil liiklejatel, ka jalakäijatel järgida ajutiste liikluskorraldusvahendite nõudeid ja arvestada, et piirangute tõttu on liiklus häiritud ning varuda tuleks rohkem aega,“ lisas Kesklinna vanem.