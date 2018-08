Homme selgub Haapsalus Eesti parim metsamajandaja ja toimub suurejooneline perepäev

Kogu pere metsapäev algab Uuemõisa mõisapargis kell 12.00, parima metsamajandaja kuulutab peaminister Jüri Ratas välja kell 15.00 ning seejärel kell 15.15 astuvad lavale superstaarid Uudo Sepp ja Jüri Pootsmann.

Metsapäeval toimuvad mitmed põnevad töötoad, võistlused ja ekskursioonid. Näiteks saab õppida hooldama erinevaid metsatööks tarvilikke lõikeriistu, proovida mõõdusaagimist ja harjutada saeketivahetust, samuti kuulata loodusfotograaf Remo Savisaare loengut või harjutada kätt käbikorvpallis.

Sündmuse täpse ajakava koos kõigi töötubadega leiab kogu pere metsapäeva kodulehelt.

Konkurss Eesti parimate metsamajandajate väljaselgitamiseks toimus tänavu juba 25. korda ning seda korraldab Eesti Erametsaliit koostöös Erametsakeskusega.

Kandidaatide juures hinnati nende viimaste aastate metsamajanduslikke töid ja muid metsa erinevate väärtustega seotud tegevusi. Arvesse võeti ka metsaomanike põhimõtteid metsade majandamisel, panustamist kogukonna ja maaelu arengusse ning traditsioonide hoidmisse.

Eestis on üle 100 tuhande erametsaomaniku, kellel kõigil on oma metsa majandamisel oma eesmärgid ja põhimõtted. Kuna metsandus on üks Eesti majanduse alustaladest, on oluline, et metsaomanikud saaks oma metsa hoidmise ja jätkusuutliku majandamise eest tunnustatud.