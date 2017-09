HOMME PÄEVALEHES: NATO peasekretär Jens Stoltenberg Eesti Päevalehele: Eesti peab teadma, et NATO suudab Eestit kaitsta

Jens Stoltenberg Foto: Priit Simson

NATO peasekretär Jens Stoltenberg osaleb järgmisel nädalal Tallinnas Euroopa liidu kaitse- ja välisministrite mitteametlikul kohtumisel, kus arutatakse Euroopa liidu uusi julgeolekualaseid koostööettepanekuid. Stoltenberg ütles visiidieelses intervjuus Eesti Päevalehele, et igasugused ettepanekud Euroopa kaitsekoostöö tugevdamiseks on teretulnud nii kaua, kuni need ei hakka NATO ja riikide endi kaitsevägede struktuure dubleerima.