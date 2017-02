Homme on viimane päev ERR-i juhi kohale kandideerida

Rahvusringhäälingu nõukogu kuulutas 24. jaanuaril välja konkursi ERR-ile uue juhatuse esimehe leidmiseks, viimane päev dokumente esitada on homme.

Enne konkursi algust kirjutas Eesti Päevaleht, et ERR-i juhi koha vastu on väidetavalt huvi tundnud EAS-i endine juht Hanno Tomberg, kes varem töötas ERR-i juhatuse liikmena. Pärast konkursi väljakuulutamist ütles Tomberg Delfile, et kandideerimise küsimusele vastata on veel vara. Eelmisel nädalal selgus aga, et Tomberg asus tööle Eesti Meediasse, kus temast sai uus sisu- ja programmidirektor, nii et tema kandideerimise tõenäosus vähenes märgatavalt.

Samuti oli konkursi eel infot, et kandideerida võib ka Postimehe endine juhatuse esimees Erik Roose, kes käis juba enne konkursi algust nõukogu liikmetega kohtumas.

Üks võimalikke kandideerijaid oli arvatavalt ka kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene, kellest on selle ametiposti puhul juba aastaid räägitud, kuid konkursi esimesel päeval teatas Nõgene, et on otsustanud jätkata tööd kantslerina kultuuriministeeriumis.

Samuti oli kuluaarides kõlanud ERR-i nõukogu liikme ja praeguse ühistu Eesti Lihatööstus juhatuse liikme Mart Luige nimi. Luik ütles aga, et kuigi ta oli eelmisel aastal valmis ERR-i juhiks kandideerima, siis nüüd on ta juhtimas Eesti Lihatööstust ja ERR-i juhiks kandideerida ei kavatse.

Kandideerima oodati ka Starmani juhatuse liiget Aivo Adamsoni ja Telia Soome üksuse juhi kohalt lahkunud Valdur Laidi. Laidi puhul kinnitati aga juba enne konkurssi Eesti Päevalehele, et tema ilmselt siiski ei kandideeri. Adamson lubas kandideerimisele mõelda.

Võimalike kandideerijate nimekirja lisandus konkursi alguses ka praegu Luksemburgis resideeruv endine suhtekorraldaja ja Eesti Ekspressi peatoimetaja Allar Tankler. Delfi küsimusele kandideerimise kohta Tankler tookord kindlat jaatavat vastust ei andnud, kuid ütles, et plaanib end ERR-i nõukogu liikmete nägemusega selle kohta, mida nad uuelt juhtkonnalt ootavad, kindlasti kurssi viia.

ERR-i nõukogu esimees Agu Uudelepp ütles Delfile täna, et dokumentide esitamiseks on viimane päev homme. Seda, kui palju praeguseks avaldusi laekunud on, või kes juhi kohale kandideerivad, ta paljastada ei soovinud. ERR-i nõukogu koguneb kandidaate sõeluma teisipäeval, mil loodetakse läbi viia nii esimene kui ka teine voor, see tähendab kontrollida üle dokumendid ja nõuetele vastavatest kandidaatidest valida välja kolm, kes jõuavad lõppvooru ehk kutsutakse vestlusele.

„Hea meelega näeks seda, et märtsikuisel koosolekul saab juhatuse esimees valitud,” sõnas Uudelepp ja lisas, et kõige varem selgubki ERR-i uus juht 22. märtsil toimuval nõukogu koosolekul. Uudelepa enda ametiaeg nõukogu esimehena saab läbi kevadel, mistõttu tahaks ta, et otsuse ERR-i juhi kohta saaks langetada märtsi lõpus või aprilli alguses, et jääks ajapuhver ka lisakonkursiks.

ERR-i praeguse juhi Margus Allikmaa viimane tööpäev on 31. mail ja 1. juunil peab ametis olema uus juht. Ametisse nimetamise otsuse poolt peab olema kümnest nõukogu liikmest seitse. ERR-i juht valitakse viieks aastaks.