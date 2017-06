Homme on oodata jahedat ja vihmast ilma, reedel vihm vaibub

Homme sajab vihma põhiliselt Mandri-Eestis, saartel vihma ei ole oodata. Reedel on aga üle Eesti kuiv ja soe ilm.

Eeloleval ööl liigub madalrõhuõhk ühes vihmasadudega Mandri-Eesti kohale, samal ajal saartel saab sadu läbi. Idakaare tuul vaibub ja pöördub järk-järgult läänekaarde. Õhutemperatuuri on oodata kaheksast kuni kolmeteise kraadini.

Homse päeva jooksul eemaldub madalrõhuõhk Peipsi poole. Idapoolsetes maakondades sajab vihma laialdaselt ja sadu on tugevam, ka äike pole välistatud. Ka Lääne-Eestis võib kohata üksikuid sajuhooge. Tuul on muutliku suunaga ja enamasti nõrk. Õhutemperatuur tõuseb 17 kuni 20 kraadini, sajuhoogude all ja meremõjuga rannikul jääb alla 15 kraadi.

Reedel eemaldub madalrõhuvöönd Eesti idapiiri taha ja nõrgeneb. Suuremal osal Eestist on öö sajuta, päev aga kohatiste hoovihmadega. Samal ajal Virumaal on vihma tõenäosus ööpäevaringselt suur, pole välistatud ka äike. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel kuus kuni kümme kraadi , päeval 17 kuni 20, sajuhoogude all ja meremõjuga rannikul on ööpäevaringselt kuni 14 kraadi.