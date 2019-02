HOMME DELFIS | Infoühiskonna-teemaline valimisdebatt

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) presidendi Ivo Suursoo sõnul on erakondade valimisplatvormides iga korraga aina rohkem infotehnoloogia-teemasid esile toodud. „Meid huvitab, millised on kiired ja pikaajalised sammud tagamaks digiteadlike noorte arengut haridussüsteemis, kuidas saab riik suunata erasektorit aktiivsemalt digitaliseerimisest kasu lõikama ning kuidas korraldada riigi tipp-juhtimist, et olla valmis läbi viima muutusi, mida eeldab üha digitaliseeruvam maailm.”

Debateerivad Riigikokku kandideerivate üheksa erakonna esindajad, Urmas Reinsalu (Isamaa), Rene Tammist (Sotsiaaldemokraadid), Kalle Palling (Reformierakond), Ats Miller (Eestimaa Konservatiivne Rahvaerakond), Pirko Konsa (Eesti 200), Märt Põder (Eestimaa Rohelised), Andres Vesper (Elurikkuse erakond) ning Vabaerakonna ja Keskerakonna esindajad.

Debatti modereerib koolitaja-mentor Enn Saar.

Delfi teeb debatist otseülekande reedel, 15. veebruaril alates kella 11 kuni kella 13.