Homme Delfi TV-s | President Kaljulaid ja e-residentsuse programm tutvustavad ettepanekuid e-residentsus 2.0 loomiseks

Alates 2018. aasta kevadest aitasid raamatu sünnile kaasa rohkem kui 100 inimest Eesti riigiasutustest, eraettevõtetest ja vabaühendustest. Raamat koosneb sissejuhatusest ja viiest peatükist, mis käsitlevad e-residentsusega seoses e-residentide ettevõtlust, õigusruumi, tehnoloogiat, kultuuri ja ühiskonda ning pikemalt ka küsimust, kes on üldse tulevane e-resident.

"E-residentsus 1.0 oli Eesti riigiasutuste ja ettevõtete ühine eksperiment, mis tõestas, et e-residentsusega on võimalik teenida tulu, e-residentide huvi on olemas ning Eesti saab e-residentsuse abil oma mõju maailmas suurendada," ütles e-residentsuse programmi juht Kaspar Korjus.

E-residentide kogukond kasvab hoogsalt: alates algusajast on e-residendiks saanud ligi 50 000 inimest 157 riigist, programmi kaudu on asutatud üle 6000 uue ettevõtte. E-residentsus on teeninud otseste maksude ja riigilõivude kaudu tasa programmi tehtud investeeringud ning toonud Eestile üle 10 miljoni euro netotulu. Sellele lisanduvad kaudsemad tulud nagu e-residentide investeeringud ja turism, laiaulatuslik rahvusvaheline meediakajastus, Eesti ettevõtete eksport e-residentidele jm. Eriti hoogne on olnud kasv 2018. aastal, kui on lisandunud enam kui pool e-residentide koguarvust ja laekunud kaks kolmandikku kogu maksutulust.