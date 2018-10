Homme Delfi TV-s | Kultuurikatlas toimub digitaalvaldkonna tippkohtumine Tallinn Digital Summit

Avasessioonil kõnelevad Google’i tehisintellekti uuringute juht Greg Corrado ja uuringutega tegeleva vabaühenduse OpenAI strateegiajuht Jack Clark.

Maailmatasemel mõttekojad, kes on ka tippkohtumise teaduspartnerid - The McKinsey Global Institute, The Lisbon Council, Centre for Public Impact ja European Centre for International Political Economy - esitavad Tallinnas esmakordselt tehisintellekti ja globaalse andmekaubanduse teemalisi mõttepabereid ja värskeid uuringutulemusi.

The McKinsey Global Institute’i juht James Manyika esitleb värske uurimistöö tulemusi tehisintellekti mõjust majandusele, ühiskonnale ja tööjõuturu väljakutsetele tulevikus. Samuti esitleb ta osalejatele prognoose, kuidas tehisintellekt tulevikus tööturgu mõjutab ning kuidas riigid peaksid sellega kohanemiseks ette valmistuma.

Brüsselis tegutseva mõttekoja The Lisbon Council asedirektor ja teadur Luukas Ilves teeb ettekande ning viib läbi ümarlaua diskussiooni tehisintellekti ajastu ohutuse ja turvalisuse kohta. Ilves tutvustab osalejatele ka ülevaadet riiklikest strateegiatest ja rahvusvahelistest algatustest ohutuse ning julgeoleku vallas.

Mõttekoja Centre for Public Impact teadur Danny Buerkli esitleb uuringut tehisintellektil põhinevast valitsemisest ning tutvustab viite praktilist põhimõtet, mis võiksid valitsusi motiveerida tehisintellekti kasutusele võtma.

Ministrite andmekaubanduse teemalisel arutelul teeb ettekande mõttekoja European Centre for International Political Economy teadur Hosuk Lee-Makiyama.