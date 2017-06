Homme avatakse Tartus esimene elektrijalgrataste laenutus

Valimisliidu Tartu Eest ja kolme eraettevõtte alagtusel on homsest võimalik kõigil huvilistel laenutada omale elektrijalgratas ja sellega Tartut avastama minna.

Elektrijalgrataste laenutuse initsiaatori Tanel Teini sõnul peab Tartu

kompaktsuse juures soodustama inimeste võimalust liikuda tervislikult ja

keskkonnasõbralikult. Samuti on see potentsiaalne vahend turistidele

Tartu tutvustamiseks.

Rohelise Pargi arendaja Annika Oja sõnul käivad elektrijalgrattad ja Rohelise Pargi kontseptsioon omavahel tihedalt kokku. "Eesti Maaülikooli ja Tartu Näituste messikeskuse kõrvale loodav Roheline Park kui Tartu uus visiitkaart panustab uuendusmeelsusele ja keskkonnasäästlikkusele. Innovaatilise keskkonnana tahame pakkuda parimaid võimalusi kõigile huvilistele meieni jõuda, nautida roheala ja arendatava kaasaegse aianduskeskuse võimalusi."

Kohe on valmimas ka kergliiklustee lõik, mis teeb kesklinnast Rohelisse Parki jõudmise veelgi mugavamaks, nii ratturile kui ka jalgsi saabuvale külastajale.

Hotell Lydia juht Kristo Seli arvab, et ka kaugelt tulnud hotellikülaline võtab elektrijalgrataste kasutuse kiiresti omaks: "Meie hotelli külalised on Tartu suhtes uudishimulikud, nad soovivad sageli lühikese ajaga näha palju." Ta lisas, et nii avardub hotellikülaiste Tartu-kogemus kesklinnast välja: "Las sõidavad Annelinna ja näevad elu paneelmajades, Raadi mõisaparki ja naudivad linnulaulu, mööda kergliiklusteid Saadjärve äärde või kuhu iganes neid uudishimu viib."

Elektrijalgrataste laenutuse Tartusse toomisele panid õla alla eest valimisliit Tartu Eest, Roheline Park, hotell Dorpat ja hotell Lydia.

Elektrijalgrattaid saab broneerida ja laenata hotellides Lydia või Dorpat. Kasutamise hind algab viiest eurost ja kasutusele võib ratta võtta poolest tunnist mitme ööpäevani.

Elektrijalgratas on elektrimootoriga jalgratas, mis säästab liikleja väntamise vaevast. Liikumist ja režiime on võimalik juhtida väikese lüliti kaudu. Mootor saab voolu laetavast akust, ühe laadimisega on võimalik läbida ligikaudu 35 km. Elektrijalgrattad sõidavad kiirusega kuni 20 km/h.