Holsmeri sõnul saab maksudest ja eelarvepoliitikast valimiste põhiteema

Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees, reformierakondlane Remo Holsmer ütles kommentaariks tänases Eesti Päevalehes ilmunud intervjuule jalatsitootja Samelin juhi Leida Kikkaga, et maksudest ja eelarvepoliitikast saavad järgmise aasta riigikogu valimiste põhiteemad.

„Heitlik ja läbimõtlemata maksupoliitika on praeguse valitsuse sünonüümiks. Seda on korduvalt öelnud ka ettevõtjad. Peamurdmist oma tulude prognoosimisel ja sellest tulenavaid halbu üllatusi saab kahjuks tundma ka tööinimene,” nentis Holsmer. „Uue süsteemiga kaotavad töötavad pensionärid ja osad vanemahüvitise saajad. Viimaste puhul kaob loogika vanemahüvitise seosest eelnevalt tasutud sotsiaalmaksuga ja hüvitis väheneb sellest aastast tagantjärgi. Aktsiisitõusude ainsaks võitjaks on Läti riigieelarve,” lisas Holsmer.

„Maksud ja eelarvepoliitika on järgmise aasta märtsis toimuvate valimiste põhiteemaks. Reformierakond toetab jätkuvalt lihtsat ja arusaadavat võimalikult väheste eranditega maksusüsteemi ja soovime oluliselt vähendada tööjõumakse,” kinnitas Holsmer. „Loomulikult soovime muutust maksupoliitikasse ning teie artiklis viidatud kitsaskohad süsteemis paranada. Erinevalt praegusest valitsusest peame oluliseks headel aegadel reservide kogumist ning tasakaalus eelarvet,” sõnas ta.

Holsmeri hinnangul pole Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) suutnud end aasta jooksul valitsuses maksu-ja eelarveteemadel kehtestada. „Sisuliselt kujuneb riigikogu valimiste põhivalikuks Reformierakond versus valitsuserakonnad,sest suurt sisulist ideoloogilist vahet kolmel erakonnal neil teemadel pole,” rääkis rahanduskomisjoni aseesimees.

Praegune valitsus pole Holsmeri hinnangul pööranud kuigivõrd tähelepanu valdkondlikele struktuursete reformidele tervishoius, hariduses, riigi vara väärtustamises ja ebavajaliku vara müügis või erastamineses, mis riigijuhtimist efektiivsemaks muudaks. „Mõistetav, need on ebapopulaarsed ja pika vinnaga otsused, mida „lubame kõigile kõike tasuta” valitsus teha ei taha,” nentis Holsmer.

„Eelarve katteallikate osas sellist rapsimist nagu eelmisel aastal toimus,kindlasti ei tule. Kulude kokkuhoid, reformid ja efektiivsem majandamine ning maksulangetusest saadav pikemaajalisem tulu majanduskasvu näol, on katteallikateks,” loetles Holsmer.

Tänases Eesti Päevalehes heidab jalatsitootja Samelin juht Leida Kikka valitsusele ette maksupoliitika heitlikkust ja segadust tulumaksu arvestamisel. Viimane tekitab tema sõnul suuri küsimusi ka tükitööd tegevate ja osalt kuni 2000 eurot kuus teenivate töötajate hulgas, kes ei soovi jääda lootma tulumaksu tagasisaamisele tuleval aastal ega riskida ka tulumaksu juurdemaksmise kohustusega.