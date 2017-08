HKScan: vabandame haudejaamas juhtunu pärast ja teeme kõik, et seda ei korduks

Lihatööstuse HKScan Baltikumi äriüksuse juhi Anne Mere sõnul oli Talleggi Loo haudejaamas ilmsiks tulnud rikkumine jäme loomade heaolu eiramine, mille asjaolude väljaselgitamisega tegeldakse.

Lisaks lubab Mere, et ettevõte võtab kasutusele kõik abinõud, et tulevikus taolised intsidendid ei korduks.

"Meil on väga kahju, et meie haudejaamas selline juhtum aset leidis, ning ma siiralt vabandan selle pärast," sõnas Mere.

Tema sõnul on juhtunu teravas vastuolus HKScani põhimõtetega, mille kohaselt tuleb kõiki elusloomi kohelda humaanselt.

Talleggi haudejaamas kasvatatakse üles nii kana- kui ka kukktibud ning Euroopa Liidu direktiivide kohaselt tuleb mistahes soost elujõuetud tibud ja väljahaudumata embrüod koheselt võimalikult humaansel viisil hukata.

"See reegel kehtib ka juhul, kui hukkamiseks kasutatav masin mingil põhjusel ei tööta. Kahjuks näitas meedias levinud video selgelt, et meie haudejaamas eksiti nende reeglite vastu. Suhtume juhtunusse täie tõsidusega ning analüüsime juhtkonna ja töötajatega, milliseid muudatusi peame tegema tööprotseduurides ja reeglites, et selliseid juhtumeid tulevikus vältida ning tõsta töötajate oskust tulla toime eriolukordadega," kinnitas Mere.