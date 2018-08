Hispaania õhuturbe hävitaja lasi Eesti õhuruumis kogemata välja lahingraketi. Õhuväe ülem: plahvatust oleks olnud kuulda

Raketil on enesehävitusrežiim, mis tagab eksilasu puhul selle hävimise õhus, kuid ei ole välistatud, et rakett maandus maapinnale. AMRAAM tüüpi raketi pikkus on 3,7 meetrit pikk, läbimõõt 18 sentimeetrit, rakett kannab lõhkeainet. Raketi viimane oletatav asukoht oli Tartust 40 kilomeetrit põhja suunas.

Kaitsevägi on käivitanud protseduuride kohase otsinguoperatsiooni, milles kasutatakse ka õhuväe koptereid.

Juhul, kui märgatakse esemeid, mis võivad olla raketi osad või rakett, palub Kaitsevägi seda mitte mingil juhul puutuda, vaid raketist eemalduda ja teatada leiust koheselt Õhuväe telefonil 717 1900 või hädaabinumbril 112. Samuti palub Kaitsevägi raketti omal käel mitte otsima asuda.

Intsidendis osalenud Hispaania hävitaja Eurofighter Typhoon 2000 naasis kodubaasi. Balti õhuruumi kaitsmine õhuturbemissiooniga Ämarist ja Šiauliaist jätkub. Asjaolude väljaselgitamiseks on algatatud uurimine.