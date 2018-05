Hirvo Surva: Roman Toi oli väliseesti Gustav Ernesaks

Koorijuhid Hirvo Surva ja Aarne Saluveer meenutavad täna meie hulgast lahkunud koorijuhti, heliloojat ja orelimängijat Roman Toid mehena, kes kogu oma 1944. aastal kodumaalt põgenemisele järgnenud elu pühendas paguluses eesti kultuuri kandmisele ja laulupeotule ülevalhoidmisele.

"Roman Toi oli see, kes kandis väliseestlaste hulgas edasi eesti muusikat. Tema ühiskondlik tegevus ja tegevus koorijuhina oligi sealse eestlaskonna kandvaimaid jõude," ütleb Surva Toid meenutades. "Tema oli see, kes laulupeo tuld väliseestlaste hulgas hoidis, kirjutas muusikat ja laule eesti kooridele. Teda on nimetatud isegi väliseestlaste Gustav Ernesaksaks," räägib ta Toile mõeldes.

Toi meeskoorilauludest nimetab Surva ühe olulisimana laulu "Kui tume veel kauaks", samuti toob välja tema panuse vaimuliku muusika ja oreliteoste loomises. "Ta oli ise orelimängija. Torontos eestlaste Ehatare hooldekodus elades mängis ta seal pühapäeviti ka veel nüüd jumalateenistustel orelit," kirjeldab Surva Toi tegevuse mitmekülgsust.

Inimlikest omadustest peab Surva Toi puhul olulisimaks surmani püsinud erakordselt selget mõistust ja head huumorimeelt. "Viimati rääkisin temaga vabariigi aastpäevaga seoses veebruaris. Siis kõlas tihti üleskutse "Hakkame sättima!". Ja Toi, kes oli ka ise saanud hiljuti saja aastasek siis ütles mulle, et hakkame sättima kahesajandaks. Ääretult hea huumorimeelega mees," meenutab Surva.