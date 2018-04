Hirmutav number: gripp on võtnud sel hooajal juba 87 elu. Seda on pea poole rohkem kui eelmisel talvel

Kõrge palavik on gripi puhul tavaline. Foto: Marianne Kuusk

Gripist tingitud tüsistuste tõttu on sel hooajal surnud 87 inimest. Intensiivravi on gripi tõttu vajanud sel hooajal 199 inimest, neist kaks last vanuses 5-14 eluaastat, 24 inimest vanuses 20 -64 eluaastat, ülejäänud 173 olid vanemad kui 65 eluaastat.