Hipodroomi lähedal ründas rihmata koer hobust: kannatada said nii hobune kui ka ratsanik

Täna kell 11.15 ründas Hipodroomi lähedal asuvas parkmetsas ilma rihmata ja peremeheta koer iganädalast treeningsõitu tegevat hobust ja ratsutajat.

Ootamatust ründest ehmunud hobune tõusis tagajalgadele, tema seljas olnud noor naine aga kukkus ja sai väiksemaid vigastusi, teatas Mupo Delfile. Ka koju jooksnud hobune sai vigastusi. Hobune sai hipodroomil esmaabi, meedikute sekkumist seekord vaja ei olnud. Küll aga vajasid rahustamist nii hobune kui ka ratsanik. Kusjuures sama ratsanikuga juhtus sama koeraga intsident nädal aega tagasi samas kohas. Ründajaks oli ka sel korral saksa lambakoer.

Mupo välja kutsunud treeneri sõnul on Stroomi parkmetsas pidevalt näha rihmata ja ka peremeheta ringi jooksvaid koeri, viimasel ajal on neid järjest rohkem ning kahe möödunud nädala jooksul on toimunud kaks analoogilist rünnet. Treener palub koeraomanikele südamele panna, et kuigi hobune on suur loom, on ta ootamatult ründava koera suhtes kartlik. Ehmatamine ei möödu looma psüühikasse jälgi jätmata. Varem sarnase ründe läbi elanud hobused on treeningule minnes rahutud ja kergemini erutuvad.

Treener meenutas kahe aasta tagust juhtumit samas Stroomi metsas, kus hobune kihutas koos ratsanikuga tohutu kiirusega läbi põõsaste, koer kannul. Siis olid nii hobuse kui ka lõpuks maha pudenenud ratsaniku vigastused tõsisemad ning vajasid pikemaajalist ravi.

Loe veel

Munitsipaalpolitsei Amet tuletab kõigile koeraomanikele meelde, et vastavalt Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskirjale peavad kõik koerad avalikus kohas olema jalutusrihma otsas, eelkõige teiste inimeste ohutuse tagamise mõttes, aga ka loomaomaniku enda huvides.