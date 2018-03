Hiljuti hulga inimesi koondanud Eesti Meedia tegevjuht annab riigihalduse-alast nõu: kõigist ministeeriumitest tuleks pooled ametnikud koju saata

Ettevõtte Eesti Meedia, mis annab välja ajalehte Postimees, haldab telekanalit Kanal2 ja kirjastab hulka kohalikkegi väljaandeid tegevjuht Sven Nuutmann teatas eile sotsiaalmeedias, et luges riigikontrolör Ülle Madise arvamuslugu „Rahva raha eest udu ajamine peab lõppema“.

„Pole ammu sellist kirgastust saanud, sest siiani lootsin ikka, et mulle vaid tundub, [et riigiaparaadis töötab] liiga palju ametnikke,“ kirjutas Nuutmann Facebooki. „Alko ja hariduse eksperimentide kõrval mõjuks värskelt „poole väiksem riigiaparaat“, jätkas ta, kutsudes üles katsetama, mis õigupoolest juhtuks, kui kõigist ministeeriumitest pooled töötajad koju saadetaks. „Usun, et midagi halba ei juhtu,“ avaldas Nuutmann lootust.

Postimehe ridadest on viimasel ajal pidanud lahkuma mitu ajakirjanikku, volatiilne on olukord ka telekanali Kanal2 toimetuses. Kas Nuutmanni sotsiaalmeediapostitusest võib välja lugeda koondamislaine jätkumist emmas-kummas toimetuses, vahest lausa poolte töötajate „koju saatmist“, pole esialgu selge.