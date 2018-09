Hiiumaal soovivad erakonnad investeeringute osas kokkulepet

Kohtumise mõte hakkas idanema Reformierakonna ja Keskerakonna piirkonnajuhtide kokkusaamisel mõned nädalad tagasi. Ideega liitusid sotsiaaldemokraadid, kes pakkusid välja kohtumispaigana välja vallamaja. Ka Vabaerakonna ning Isamaa esindajad said kutsed, kuid ei saanud seekord osaleda.

"Sarnane koostöövorm – riigikogus esindatud erakondade kohalike juhtide ümarlaud – on päris tavaline mitmes Eesti paigas ja võiks olla tavaline ka Hiiumaal. Eesmärk on vahetada infot ja kooskõlastada seisukohti, mis puudutavad piirkonna arengut," ütles Reformierakonna piirkonnajuht Peep Lillemägi.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna piirkonnajuhi, Hiiumaa vallavanema Reili Ranna sõnul on oluline, et tehakse koostööd Hiiumaa asja ajamisel väljapoole. "Sotsiaaldemokraatide soov on sõnastada riigieelarve läbirääkimisteks hiidlaste ühiste ootustena kaks prioriteeti - Hiiumaa spordikeskus ning ühenduste olulisus, sealhulgas nii parvlaeva- ja lennuühendus kui ka teedeinvesteeringud saarel," sõnas ta.

Keskerakonna piirkonnajuht Ants Vahtras ütles, et erakondade ümarlaud on võimalus "tänast võimukoalitsiooni muinasjutumaailmast tagasi Hiiumaale juhatada".

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna piirkonnajuht Aivo Saar sõnas, et ümarlaud on selgelt silmaringi laiendav ja seega vajalik. "Saavad selgemaks erinevate maailmavaadete seisukohad ja arusaamad. Olenemata erakondlikust kuuluvusest on kõigi ühine soov Hiiumaa parem tulevik."