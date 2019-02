Hiiumaa vallavanema umbusaldamine kukkus läbi

Umbusaldamise katse põhjuseks oli volikogu opositsiooni rahulolematus Hiiumaa spordikeskuse rajamisega, mis välistab tulevikus Hiiumaa haigla senise kopteriplatsi kasutamise, vahendab ERRi uudisteportaal.

Opositsioon leiab, et vallavanem Reili Rand ei informeerinud volikogu õigeaegselt lennuameti hoiatusest, et uue spordikeskuse plaanitav asukoht Kärdlas Põllu tänaval takistaks Hiiumaa haigla kopteriplatsile maandumist ning et vallavalitsus jätkas sellest hoolimata spordikeskuse detailplaneeringuga.

"Vallavanem on varjanud volikogu eest olulisi dokumente, ta on võtnud vallale kohustusi ilma volikogult selleks heakskiitu saamata, ta on jaganud volikogule lubadusi, mida ta ei ole täitnud. See on kindlasti ka Hiiumaa poliitilse kultuuri küsimus, kas me lepime sellise vallajuhtimisega või ei lepi," selgitas opositsiooni liige Inge Talts.

Vallavanem Rand ütles, et 2017. aastal lennuametilt saadud kirja järel uskus vallavalitsus siiski lennuameti ja lennusalgaga kompromissile jõudmisse.

Tema sõnul on spordikeskuse plaanitav asukoht parim, sest seal vaba maad, hea ligipääsetavus ja see ei jää koolist liiga kaugele.

Hiiumaa vald loodab alustada 6-7 miljonit eurot maksva spordikeskuse ehitusega veel sellel aastal.