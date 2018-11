Hiiumaa vallavanem Reili Rand kandideerib Riigikokku

„Hiidlaste vajadusi arvestades pean riigi tasandil oluliseks tegeleda eelkõige tervishoiu, sotsiaalteenuste, transpordiühenduste ning töökohtade loomise ja ettevõtluse toetamisega. Soovin, et hea elukeskkond areneks ka väljaspool suuri keskuseid ja et noored pered tuleksid Hiiumaale,“ ütles Reili Rand.

Ranna sõnul algab elukeskkonna arendamine kohalikust tasandist, kuid riigil on selle juures oluline roll.

„Oleme Hiiumaal võimaluste piires elukeskkonna arengusse investeerinud, kuid riigi toeta oleks meil väga raske tagada näiteks kohapeal eriarstide vastuvõtte ning parandada ühendusi mandriga.

Sotside toel on Hiiumaale viimastel aastatel tehtud olulisi otsuseid Hiiumaa käekäigu parandamiseks, näiteks miljon eurot investeeringutoetust lennujaama arendamiseks, ligi 3 miljonit spordikeskuse rajamiseks ja kokkulepe Hiiumaa Haigla rahastamises, et tagada üldhaigla jätkamine saarel."

Rand on teine omavalitsusjuht, kes on teatanud kandideerimisest Saare-, Lääne- ja Hiiumaal sotsiaaldemokraatide valimisnimekirjas. Alles hiljuti andis oma nõusoleku asuda selles piirkonnas sotside nimekirja vedama Madis Kallas, kes on Saaremaa vallavanem ja Kuressaare linnapea.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul on Reili Rand tõestanud end võimeka omavalitsusjuhina.

„Reili on kahtlematult Eesti säravamaid omavalitsusjuhte, kes on suutnud ehitada ühinenud Hiiumaa vallast haldusreformi eduloo. Tema tarmukus Hiiumaa huvide eest seismisel on pealinnas üldteada ning kahtlematult jätkab ta hiidlaste teenimist ka Riigikogu liikmena, ent tema mitmekülgsetest kogemustest on kindlasti kasu kogu Eestile.“

Mullu novembrist on Reili Rand Hiiumaa vallavanem. Enne seda oli ta kaks aastat Hiiu vallavanem.