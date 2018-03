Hiiumaa ja mandri vahelises laevaühenduses võib madala veetaseme tõttu jälle tõrkeid tekkida

Kuna ebasoodsa idatuule tõttu langeb mandri ja Hiiumaa vahel oleva Väinamere veetase jälle väga madalale, võetakse pühapäeval praamiühenduse turvalisuse tagamiseks ilmselt taas kasutusse erimeetmed. Täna ja homme probleeme olla ei tohiks.

Sirle Arro Hiiumaa ja mandri vahel praamivedu korrladavast ettevõttest TS Laevad ütles Delfile, et madal veetase võib pühapäeval sõidukitele kaasa tuua mahupiirangud. See tähendab, et raskemad sõidukid ei pruugi praamile pääseda.

Arro ütles ka et, halvemalj juhul võib ühendus katkeda, nagu kuu alguses. Kuidas täpsemalt olukorrale reageeritakse ja mida ette võetakse, Arro praegu öelda ei osanud. "Need otsused võetakse vastu jooksvalt ja konkreetsetele oludele vastavalt," ütles ta olukorda kommenteerides.

Märtsi alguses oli Hiiumaa ja mandri vaheline praamiliiklus häiritud terve nädala. Praamid sõitsid tavapärase Rohuküla-Heltermaa liini asemel Virtsu-Heltermaa liinil. Probleemide põhjuseks on Väinamere läbimiseks vajaliku Rukki kanali ebapiisav sügavus, mis madala veetaseme korral teekonna läbimise ohtlikuks muudab.