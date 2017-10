Hiina saatkond kaebab dalai-laamaga kohtunud riigikogu saadikute peale

Qu Zhe, Hiina saadik Eestis, kirjutas riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelsonile kirja, milles kritiseeris seda, et riigikogu liikmed Andres Herkel, Artur Talvik ja Lauri Luik kohtusid septembris Riias dalai-laamaga.

Hiina saadik kritiseeris dalai-laamat selle eest, et too toetas peale Tiibetist põgenemist 1959. aastal Tiibeti iseseisvust. Samuti süüdisas Qu dalai-laamat selles, et ta planeeris ja õhutas sabotaažiakte, sealhulgas enne Pekingi olümpiat 2008 aastal ning enesesüütamisi.

Qu teatas, et Hiina valitsus on valmis normaliseerima suhteid dalai-laamaga alles siis, kui dalai-laama tunnistab, et Tiibet on iidsetest aegadest olnud Hiina osa ja lõpetab katsed Hiina terviklikkust lõhkuda.

Eesti valitsus toetab ühe Hiina poliitikat ega toeta separatismi Hiinas. Riigikogu liikmete kohtumine dalai-laamaga on seega saadiku hinnangul Hiina sisseasjadesse sekkumine ja ei sobi riikidevaheliste suhete üldiselt paraneva trendiga.

"Nagu mäletate, tabas meie suhteid oluline tagasilöök, kui dalai-laama külastas 2011. aastal Eestit. Suhete taastamine võttis kolm aastat ega olnud kerge," kirjutas Qu.

Ta palus Mihkelsonil nende kolme riigikogu saadikuga suhelda, anda neile edasi saatkonna seisukoht ja neid õigele teele suunata.