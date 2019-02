Herman Simm esitas Urmas Reinsalu vastu kaebuse. Reinsalu: teatud kuritegude puhul võiks ennetähtaegne vabanemine olla välistatud

"Sain teada, et Herman Simm on esitanud kohtule kaebuse, et tühistada minu käskkiri, millega ma tõkestasin tema avbavanglasse paigutamist," sõnab Reinsalu Delfile antud kommentaaris. Avavangla tähendab seda, et päevasel ajal saab karistust kandev isik ringi liikuda ja talle rakendub leebem režiim. Simm vaidlustas selle käskkirja halduskohtus.

Justiitsministeerium peab seega esitama 1. märtsiks halduskohtule vastulause Simmi kaebusele. "Eelmisel sügisel otsustas kohus mitterahuldada enneaegset vabastamist, sellel olid kaalukad põhjused, võttes arvesse kuriteo jultumust. Ta süstemaatiliselt reetis talle antud võimu," selgitab Reinsalu põhjuseid, miks ka tema hinnangul ei peaks Simmile rakendama leebemat režiimi. Samuti sõnab Reinsalu, et ilmselgelt on Simmi praegune agressiivne kaebamine tegelikkuses signaal sellest kuivõrd ta tunnetab toimepandud kuriteo raskust või siis vastupidi, ei tunneta seda üldse.

Üldine loogika selliste kaebuste puhul on selline, et ministri lauale need enamasti ei jõua. "See sekkumisõigus, mida mina kasutasin, on ametiajal pretsedent. Kui isik on ennast vanglas üleval pidanud ontlikult ja tema ohtlikkus see on prognoositavalt madal, siis võib kaaluda avavanglat. Põhjus, miks ma Simmi puhul selle tõkestasin oli see, et sotsiaalses tähenduses on tema teo kaalukus niivõrd räige, et seda pole mõistlik teha," tõdeb Reinsalu.